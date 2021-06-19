Испания — Польша: стартовые составы на матч Евро-2020
Стали известны стартовые составы команд на матч Евро-2020 между сборными Испании и Польши.
Испания: Унай Симон — Льоренте, Лапорт, Пау Торрес, Жорди Альба — Коке, Родри, Педри — Морено, Мората, Дани Ольмо.
Польша: Щенсны — Берешиньски, Глик, Беднарек — Южвяк, Клих, Модер, Зелиньски, Пухач — Левандовски, Свидерски.
Матч состоится сегодня, 19 июня, на стадионе «Ла-Картуха» в Севилье (Испания). Начало — в 22:00 по московскому времени.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://ru.uefa.com/uefaeuro-2020/match/2024463--spain-vs-poland/
Результаты опроса
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