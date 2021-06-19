Экс-спортивный директор «Динамо» и игрок «Легии» Роман Орещук поделился ожиданиями с «СЭ» от матча группового этапа чемпионата Европы-2020 между сборными Испании и Польши.

«Испания — фаворит этой встречи. Футболисты этой команды очень мастеровитые, многие из них играют в топ-клубах. Испанцы понимают, что победа над поляками гарантирует им выход из группы. Они как следует расслабились со Швецией (0:0), получили из-за этого много критики, так что у них будет сумасшедшая концентрация в матче с Польшей. Счет будет 2:0, а, может, испанцы забьют и больше двух голов», — сказал Орещук «СЭ».

Матч Испания — Польша состоится 19 июня. Начало в 22.00 по московскому времени.