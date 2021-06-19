Испания — Польша: прогноз Романа Орещука на матч Евро-2020
Экс-спортивный директор «Динамо» и игрок «Легии» Роман Орещук поделился ожиданиями с «СЭ» от матча группового этапа чемпионата Европы-2020 между сборными Испании и Польши.
«Испания — фаворит этой встречи. Футболисты этой команды очень мастеровитые, многие из них играют в топ-клубах. Испанцы понимают, что победа над поляками гарантирует им выход из группы. Они как следует расслабились со Швецией (0:0), получили из-за этого много критики, так что у них будет сумасшедшая концентрация в матче с Польшей. Счет будет 2:0, а, может, испанцы забьют и больше двух голов», — сказал Орещук «СЭ».
Матч Испания — Польша состоится 19 июня. Начало в 22.00 по московскому времени.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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