Иан Райт верит в успех сборной Англии на Евро-2020

Бывший форвард сборной Англии Иан Райт после победы над Чехией (1:0) на Евро-2020 признался, что верит в успех команды. Также он отметил игру англичан в обороне.

«Матч со сборной Шотландии разочаровал, поскольку в нем нам хотелось увидеть то, что мы видели сегодня: интенсивность, продвижение вперед, создание голевых моментов. Но в целом справились неплохо: семь очков в трех играх без пропущенных мячей. А ведь самой большой головной болью перед стартом была оборона. Я по-прежнему верю в возможность успешного выступления команды на этом турнире», — цитирует пресс-служба УЕФА Райта.