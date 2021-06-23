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Иан Райт верит в успех сборной Англии на Евро-2020

00:25

Бывший форвард сборной Англии Иан Райт после победы над Чехией (1:0) на Евро-2020 признался, что верит в успех команды. Также он отметил игру англичан в обороне.

«Матч со сборной Шотландии разочаровал, поскольку в нем нам хотелось увидеть то, что мы видели сегодня: интенсивность, продвижение вперед, создание голевых моментов. Но в целом справились неплохо: семь очков в трех играх без пропущенных мячей. А ведь самой большой головной болью перед стартом была оборона. Я по-прежнему верю в возможность успешного выступления команды на этом турнире», — цитирует пресс-служба УЕФА Райта.

Дополнительная информация:

https://ru.uefa.com/uefaeuro-2020/match/2024471--czech-republic-vs-england/

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