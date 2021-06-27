Хавертц: «Мюллер — третий помощник тренера сборной Германии»
Полузащитник сборной Германии Кай Хавертц назвал полузащитника Томаса Мюллера третьим помощником тренера национальной команды.
«Мюллер — третий помощник тренера. Своим авторитетом он привлекает множество игроков. Он очень важен для нас в плане общения на поле. С ним весело играть», — цитирует Хавертца пресс-служба сборной.
В 1/8 финала Евро Германия сыграет с Англией, встреча пройдет во вторник, 29 июня.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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