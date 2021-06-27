Талалаев объяснил, как увеличение числа автоголов связано с появлением ВАР

Главный тренер «Ахмата» Андрей Талалаев в интервью «СЭ» объяснил, как появление ВАР повлияло на увеличение числа автоголов.

— По-моему, с ВАР уже года полтора как в футболе появился тренд, при котором мяч чаще доставляется в штрафную первым темпом с флангов, игроки обороняющейся команды не успевают развернуться, и это приводит к автоголам, — отметил Талалаев. — Больше ситуаций, когда защитники развернуты лицом к своим воротам.

— А при чем тут ВАР?

— Больше фиксации рук в штрафной, больше 11-метровых. И все атаки дают доигрывать до конца, а потом уже с помощью видеосистемы разбираются, был ли офсайд или фол. В ситуациях, когда можно прокатить мяч в полуфланг, сейчас многие предпочитают «грузить», рассчитывая на то, что или мяч попадет в руку, или партнер выиграет единоборство.

Футбол из-за этого немножко упрощается. Два-три года назад были команды, которые вообще не подавали мяч. Даже Бельгия, обладающая Лукаку, почти не использовала подачи, а убирала под себя, катила в полуфланг, куда вбегал де Брейне и отдавал передачи. Да и сейчас она находится по этому показателю далеко от лидеров — но, по крайней мере, такой вариант у нее появился, и два из трех мячей в наши ворота возникли после того, как бельгийцы просто «подваливали» мяч в штрафную.

Что же касается незабитых пенальти, то привязал бы это к более тщательному анализу того, как их бьют. Как правило, в каждой сборной есть лидеры, которые исполняют пенальти, и у вратарей с тренерами голкиперов достаточно материала, чтобы к ним готовиться. Это позволяет предугадывать, что сделает бьющий. Если работать просто по удару — при качественном и сильном исполнении шансы достать мяч минимальны.

Сейчас много аналитических систем и фирм, облегчающих анализ. В связи с этим большинство голкиперов либо знают манеру исполнения и прыгают в определенный угол, либо стоят до конца и реагируют по мячу, если этот футболист бьет несильно.

На Евро-2020 забито восемь автоголов. Это больше, чем в сумме за последние пять чемпионатов Европы (семь автоголов).

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