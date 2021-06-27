Талалаев объяснил, как увеличение числа автоголов связано с появлением ВАР
Главный тренер «Ахмата» Андрей Талалаев в интервью «СЭ» объяснил, как появление ВАР повлияло на увеличение числа автоголов.
— По-моему, с ВАР уже года полтора как в футболе появился тренд, при котором мяч чаще доставляется в штрафную первым темпом с флангов, игроки обороняющейся команды не успевают развернуться, и это приводит к автоголам, — отметил Талалаев. — Больше ситуаций, когда защитники развернуты лицом к своим воротам.
— А при чем тут ВАР?
— Больше фиксации рук в штрафной, больше 11-метровых. И все атаки дают доигрывать до конца, а потом уже с помощью видеосистемы разбираются, был ли офсайд или фол. В ситуациях, когда можно прокатить мяч в полуфланг, сейчас многие предпочитают «грузить», рассчитывая на то, что или мяч попадет в руку, или партнер выиграет единоборство.
Футбол из-за этого немножко упрощается. Два-три года назад были команды, которые вообще не подавали мяч. Даже Бельгия, обладающая Лукаку, почти не использовала подачи, а убирала под себя, катила в полуфланг, куда вбегал де Брейне и отдавал передачи. Да и сейчас она находится по этому показателю далеко от лидеров — но, по крайней мере, такой вариант у нее появился, и два из трех мячей в наши ворота возникли после того, как бельгийцы просто «подваливали» мяч в штрафную.
Что же касается незабитых пенальти, то привязал бы это к более тщательному анализу того, как их бьют. Как правило, в каждой сборной есть лидеры, которые исполняют пенальти, и у вратарей с тренерами голкиперов достаточно материала, чтобы к ним готовиться. Это позволяет предугадывать, что сделает бьющий. Если работать просто по удару — при качественном и сильном исполнении шансы достать мяч минимальны.
Сейчас много аналитических систем и фирм, облегчающих анализ. В связи с этим большинство голкиперов либо знают манеру исполнения и прыгают в определенный угол, либо стоят до конца и реагируют по мячу, если этот футболист бьет несильно.
На Евро-2020 забито восемь автоголов. Это больше, чем в сумме за последние пять чемпионатов Европы (семь автоголов).
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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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