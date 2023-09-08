Грузия — Испания и Словакия — Португалия: расписание и трансляции матчей отбора Евро 2024
Матчи отборочного турнира чемпионата Европы 2024 года пройдут в пятницу, 8 сентября. «СЭ» публикует расписание и список трансляций игр, время начала — московское.
В прямом эфире игры отбора чемпионата Европы будут также доступны на каналах «Матч ТВ», «Матч Премьер», «Матч Футбол 1», «Матч Футбол 2» и «Матч Футбол 3».
Расписание и трансляции матчей отбора Евро-2024 8 сентября 2023
Группа А
8 сентября. 19:00. Грузия — Испания
Онлайн-трансляция / Прямой эфир — «Матч ТВ» и «Матч Премьер»
8 сентября. 21:45. Кипр — Шотландия
Онлайн-трансляция
Группа D
08 сентября. 21:45. Хорватия — Латвия
Онлайн-трансляция / Прямой эфир — «Матч Премьер».
08 сентября. 21:45. Турция — Армения
Онлайн-трансляция / Прямой эфир — «Матч. Футбол 2»
Группа J
08 сентября. 21:45. Словакия — Португалия
Онлайн-трансляция / Прямой эфир — «Матч ТВ».
08 сентября. 21:45. Босния и Герцеговина — Лихтенштейн
Онлайн-трансляция
08 сентября. 21:45. Люксембург — Исландия
Онлайн-трансляция
О ситуации с правами на показ матчей отбора чемпионата Европы 2024 вы можете прочитать в нашем материале.
Финальная стадия Евро-2024 пройдет в Германии с 14 июня по 14 июля 2024 года.
Отбор Евро 2024: расписание и трансляции матчей в сентябре 2023 года