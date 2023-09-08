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Сегодня, 05:49

Дешам: «У сборной Франции пока идеальный курс»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам прокомментировал победу над Ирландией (2:0) в матче отборочного турнира Евро-2024.

«Мы сделали все необходимое, чтобы добиться успеха, имея при этом дюжину моментов против агрессивной команды с большим защитным блоком. Мы могли бы показать больше скорости. Забили два гола и не пропустили — это хорошо. Продолжаем двигаться к нашей цели. К сожалению, не удалось забить больше с нашим количеством моментов. Но в целом я очень доволен и горжусь своей командой. Пока у нас был идеальный курс. Мбаппе не забил? Ему приходится нелегко. Сегодня он сделал несколько очень хороших вещей», — цитирует L'Equipe Дешама.

Франция набрала 15 очков и возглавляет группу В с 15 очками. Ирландия идет на четвертой строчке (3 очка).

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Дидье Дешам
Футбол
Сборная Франции по футболу
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