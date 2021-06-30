Главный тренер Швеции: «Разъедемся по домам с высоко поднятыми головами»

Главный тренер сборной Швеции Янне Андерссон после поражения от Украины в 1/8 финала Евро-2020 (1:2) отметил, что шведы отправятся домой с высоко поднятой головой.

«Мы должны будет отправиться домой этой ночью. Добираться будем разными путями. Внезапно все закончилось, все прекрасное, что мы строили сообща. Мы были близки к тому, чтобы добиться чего-то большого. Но разъедемся с высоко поднятыми головами, ведь Швеция с 2004 года не выходила из группы», — цитирует пресс-служба УЕФА Андерссона.

Сборная Украины в 1/4 финала встретится со сборной Англии, которая во вторник, 29 июня, обыграла Германию (2:0). Матч состоится в субботу, 3 июля, в Риме.