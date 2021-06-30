Футбол
Евро-2020
Новости
Таблицы Календарь Статистика Команды Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Лига наций. Плей-офф
Новости   //    Футбол   //    Чемпионат Европы

Главный тренер Швеции: «Разъедемся по домам с высоко поднятыми головами»

05:47

Главный тренер сборной Швеции Янне Андерссон после поражения от Украины в 1/8 финала Евро-2020 (1:2) отметил, что шведы отправятся домой с высоко поднятой головой.

«Мы должны будет отправиться домой этой ночью. Добираться будем разными путями. Внезапно все закончилось, все прекрасное, что мы строили сообща. Мы были близки к тому, чтобы добиться чего-то большого. Но разъедемся с высоко поднятыми головами, ведь Швеция с 2004 года не выходила из группы», — цитирует пресс-служба УЕФА Андерссона.

Сборная Украины в 1/4 финала встретится со сборной Англии, которая во вторник, 29 июня, обыграла Германию (2:0). Матч состоится в субботу, 3 июля, в Риме.

Швеция — Украина

Дополнительная информация:

https://ru.uefa.com/uefaeuro-2020/match/2024483--sweden-vs-ukraine/

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Евгений Козинов все материалы автора

Чемпионат Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Опрос

проголосовало: 2286
Все опросы
Кто пройдет дальше на Евро-2020 — Украина или Англия?
Голосовать Обсудить опрос

Читайте также

Швеция — Украина: швед сыграл в мяч, правильно ли его удалили?
Ученые рассказали о необычном способе уберечь мозг от старения
Женщинами каких знаков зодиака мужчины не могут управлять
Сборная Украины обыграла шведов и вышла в четвертьфинал Евро-2020
vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Евро 2020: плей-офф, сетка и пары, расписание и результаты матчей, главные новости и обзоры 26 июня — 11 июля