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Главный тренер сборной Дании рассказал о визите Кристиана Эриксена в команду

15:10
Болельщик сборной Дании с футболкой Эриксена. Фото AFP
Болельщик сборной Дании с футболкой Эриксена. Фото AFP
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Главный тренер сборной Дании рассказал о визите полузащитника Кристиана Эриксена в расположение команды.

«Думаю, это очень много значило для тех, кто его не видел. Одно дело — посмотреть видео-картинки, а другое — схватить его и посмотреть на него.

Настроение сейчас немного другое. Было приятно увидеть Кристиана и его семью», — сказал Юльманн на пресс-конференции.

12 июня в конце первого тайма матча Дания — Финляндия (0:1) полузащитник датчан Кристиан Эриксен потерял сознание. Врачи оказали ему первую помощь, после чего игрока госпитализировали. Позднее выяснилось, что у него был сердечный приступ.

Футболисту был установлен имплантируемый кардиовертер-дефибриллятор (ИКД), который служит для устранения угрожающих жизни аритмий и предотвращения остановки сердца.

Дополнительная информация:

https://www.bt.dk/em/live-foelg-em-slutrunden-minut-for-minut

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Виктория Кравченко все материалы автора
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