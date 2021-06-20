Главный тренер сборной Дании рассказал о визите Кристиана Эриксена в команду

Главный тренер сборной Дании рассказал о визите полузащитника Кристиана Эриксена в расположение команды.

«Думаю, это очень много значило для тех, кто его не видел. Одно дело — посмотреть видео-картинки, а другое — схватить его и посмотреть на него.



Настроение сейчас немного другое. Было приятно увидеть Кристиана и его семью», — сказал Юльманн на пресс-конференции.

12 июня в конце первого тайма матча Дания — Финляндия (0:1) полузащитник датчан Кристиан Эриксен потерял сознание. Врачи оказали ему первую помощь, после чего игрока госпитализировали. Позднее выяснилось, что у него был сердечный приступ.

Футболисту был установлен имплантируемый кардиовертер-дефибриллятор (ИКД), который служит для устранения угрожающих жизни аритмий и предотвращения остановки сердца.