Главный тренер сборной Дании: «Если кто-то заслуживает пройти дальше, то это наши игроки»

Главный тренер сборной Дании Каспер Юльманн прокомментировал победу над Россией в матче 3-го тура группового этапа Евро-2020 (4:1). Встреча прошла в Копенгагене.

«Не думал, что нас будут так сильно поддерживать. Мне кажется, это очень повлияло на наших игроков. Это много для нас значит. Дружба, командный дух, поддержка друг друга были потрясающими. Все три матча мы играли на очень высоком уровне, и если кто-то заслуживает пройти дальше, то это наши игроки. Даже не представляю, как они смогли справиться с теми, что у нас произошло. Спасибо им от всей Дании. Парни, вы просто молодцы!» — сказал Юльманн после матча.

Дания заняла второе место и вышла в плей-офф чемпионата Европы, где сыграет с Уэльсом. Российская сборная заняла последнее место в группе B.

(Игорь Рабинер)