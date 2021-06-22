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Артем Дзюба: «Те, кто ждал нашего поражения — наслаждайтесь»

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Артем Дзюба (справа). Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Артем Дзюба (справа). Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Форвард сборной России Артем Дзюба после матча с Данией (1:4) на Евро-2020 обратился к тем, кто ждал поражения от команды.

«Хотел бы извиниться перед теми, кто за нас болел. А те, кто ждал этого — наслаждайтесь можете нас материть, костерить», — сказал Дзюба в эфире matchtv.ru.

Дзюба забил единственный мяч россиян в этой игре, реализовав пенальти. Сборная России с тремя очками заняла последнее место в группе и покинула турнир.

Россия — Дания

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