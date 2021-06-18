Главный тренер сборной Чехии удивлен игрой команды в матче с Хорватией на Евро
Главный тренер сборной Чехии Ярослав Шилгавы прокомментировал ничейный результат (1:1) в матче 2-го тура группового этапа Евро-2020 против Хорватии.
«Должен отметить, что был удивлен тем, как много мы владели мячом в первом тайме. Соперник не прессинговал у нашей штрафной и давал нам играть. У нас возникло несколько полумоментов, и мы забили с пенальти.
Недоволен пропущенным мячом, потому что он стал следствием потери концентрации. Позволили Хорватии быстро разыграть штрафной и оказались не готовы реагировать на дальнейшее развитие событий. Такое случается уже не в первый раз.
Во втором тайме атаки сборной Хорватии стали опаснее, так что я рад тому, что мы набрали очко в матче с таким сильным соперником», — приводит слова Шилгавы официальный сайт УЕФА.
Чехия набрала четыре очка и лидирует в группе D. У Хорватии одно очко и 3-я позиция.
В заключительном туре группового этапа 22 июня Чехия сыграет с Англией, а Хорватия против Шотландии.
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Дополнительная информация:
https://www.uefa.com/uefaeuro-2020/match/2024462--croatia-vs-czech-republic/
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