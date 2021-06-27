Главный тренер сборной Австрии после поражения от Италии заявил, что команда намерена пробиться на ЧМ-2022
Главный тренер сборной Австрии Франко Фода подвел итоги матча 1/8 финала Евро-2020 против Италии (1:2 д.в.).
«Конечно, все мы разочарованы. Но вся Австрия может гордиться этой командой. Вначале мы хотели атаковать высоко, но Италия была слишком сильна и смогла пробиться сквозь наш прессинг. Вы видели за эти 120 минут, что это было очень зрелое выступление. Теперь речь идет о подтверждении этого, когда мы вернемся к играм в сентябре. Вы видели, что команда проголодалась, у нее был хороший настрой. К сентябрю нам нужно подготовиться как можно лучше, потому что мы хотим поехать на чемпионат мира в Катаре», — приводит слова Фоды официальный сайт УЕФА.
Италия вышла в четвертьфинал Евро, где ее соперником станет победитель матча Бельгия — Португалия. Встреча пройдет 2 июля в Мюнхене.
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