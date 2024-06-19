Германия и Венгрия встретятся в рамках группового этапа чемпионата Европы в среду, 19 июня. Матч пройдет на стадионе «МХП-Арена» в Штутгарте (Германия) и начнется в 19.00 по московскому времени.

«СЭ» на своем сайте проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи. За ключевыми событиями противостояния Германия — Венгрия можно следить в матч-центре на нашем сайте. В прямом эфире трансляцию игры бесплатно покажут на телеканале «Матч ТВ» и сайте matchtv.ru. Начало эфира — в 18.45 мск. Также следить за игрой можно на онлайн-платформе «Кинопоиск» по платной подписке.

Немецкая сборная стартовала на Евро-2024 с победы над Шотландией (5:1). Венгерцы не смогли порадовать своих болельщиков в матче против Швейцарии — 1:3.

Чемпионат Европы по футболу: таблицы и календарь в актуальном виде, статистика, стыковые матчи, новости и статьи, фото и видео