Лукаку признался, что немного завидует Роналду

Нападающий сборной Бельгии Ромелу Лукаку перед матчем 1/8 финала Евро-2020 против Португалии вспомнил про противостояние против португальца Криштиану Роналду в бомбардирской гонке серии А.

«Роналду забил больше голов, чем я, но «Интер» выиграл скудетто. Мне было важно выиграть титул, именно это было моей целью. Я немного завидую дриблингу и удару Роналду. Думаю, что он завидует моей силе и точности», — сказал Лукаку в интервью Ansa.

Напомним, в сезоне-2020/21 Роналду стал лучшим бомбардиром, забив 29 голов за «Ювентус», Лукаку с 24 голами занял вторую строчку.

Матч Бельгия — Португалия состоится 27 июня в Севилье. Начало — в 22.00 по московскому времени.