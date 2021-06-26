Лукаку признался, что немного завидует Роналду
Нападающий сборной Бельгии Ромелу Лукаку перед матчем 1/8 финала Евро-2020 против Португалии вспомнил про противостояние против португальца Криштиану Роналду в бомбардирской гонке серии А.
«Роналду забил больше голов, чем я, но «Интер» выиграл скудетто. Мне было важно выиграть титул, именно это было моей целью. Я немного завидую дриблингу и удару Роналду. Думаю, что он завидует моей силе и точности», — сказал Лукаку в интервью Ansa.
Напомним, в сезоне-2020/21 Роналду стал лучшим бомбардиром, забив 29 голов за «Ювентус», Лукаку с 24 голами занял вторую строчку.
Матч Бельгия — Португалия состоится 27 июня в Севилье. Начало — в 22.00 по московскому времени.
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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
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