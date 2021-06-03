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Лев: «У сборной Германии еще есть время стать лучше перед матчем с Францией»

06:25
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Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев подвел итоги товарищеского матча против Дании (1:1).

«Это была неоднозначная ситуация. Мы действительно хорошо защищались как команда и выглядели здорово в этом плане. Проблема в том, что мы не добавляли ни секунды, когда у нас была возможность. У нас еще есть время стать лучше перед нашим матчем с Францией», — приводит слова Лева RTL.

Сборная Дании — соперник сборной России по Евро-2020, также в группе В сыграют Бельгия и Финляндия. Немцы выступят в группе F со сборными Франции, Венгрии и Португалии.

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