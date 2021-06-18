Фомин рассказал, что в сборной России следят за ситуацией в таблице Евро-2020

Полузащитник сборной России Даниил Фомин во время пресс-конференции рассказал о подготовке к матчу группового турнира чемпионата Европы-2020 против Дании.

«Главный тренер еще подскажет плюсы и минусы датчан. Мы активно готовимся. Соперник хороший, первый тайм они очень качественно провели. Готовимся к серьезному противнику.

Наверное, можно сказать, что сборная прибавляет от матча к матчу в физическом плане и по атмосфере. Мы уже вкатились в турнир, готовимся бороться в последнем матче группового этапа. Надеюсь, все сложится хорошо.

Каждый следит за ситуацией в группе, но мы не обсуждаем расклады между собой. У нас настрой на ближайшую игру, готовимся играть от себя", — сказал Фомин.

Матч Россия — Дания пройдет в Копенгагене 21 июня и начнется в 22.00 по московскому времени. Наша сборная на данный момент идет второй в группе В. Все расклады для выхода в плей-офф можно почитать здесь