Футбол
Евро-2020
Новости
Таблицы Календарь Статистика Команды Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Лига наций. Плей-офф
Новости   //    Футбол   //    Чемпионат Европы

Фомин рассказал, что в сборной России следят за ситуацией в таблице Евро-2020

12:44
Теги:

Полузащитник сборной России Даниил Фомин во время пресс-конференции рассказал о подготовке к матчу группового турнира чемпионата Европы-2020 против Дании.

«Главный тренер еще подскажет плюсы и минусы датчан. Мы активно готовимся. Соперник хороший, первый тайм они очень качественно провели. Готовимся к серьезному противнику.

Наверное, можно сказать, что сборная прибавляет от матча к матчу в физическом плане и по атмосфере. Мы уже вкатились в турнир, готовимся бороться в последнем матче группового этапа. Надеюсь, все сложится хорошо.

Каждый следит за ситуацией в группе, но мы не обсуждаем расклады между собой. У нас настрой на ближайшую игру, готовимся играть от себя", — сказал Фомин.

Матч Россия — Дания пройдет в Копенгагене 21 июня и начнется в 22.00 по московскому времени. Наша сборная на данный момент идет второй в группе В. Все расклады для выхода в плей-офф можно почитать здесь

Чемпионат Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Опрос

проголосовало: 23970
Все опросы
Россия выйдет в плей-офф Евро-2020?
Голосовать Обсудить опрос

Читайте также

Хорватия — Чехия: прогноз от Бориса Игнатьева на матч Евро-2020
Россия — Дания: дата матча, время начала и где смотреть прямую трансляцию
Россия — Дания: прогноз «СЭ» на решающий матч команды Черчесова в группе Евро-2020
Защитник сборной Нидерландов Дюмфрис считает Депая великим игроком

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Сергей Федоров все материалы автора
vs
1
Офсайд
Материалы сюжета: Евро 2020: 2-й тур чемпионата Европы, игра Россия — Финляндия 16 июня 2021 и другие матчи