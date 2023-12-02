Евро 2024: состав корзин жеребьевки финального турнира чемпионата Европы
Церемония жеребьевки финальной стадии чемпионата Европы по футболу-2024 пройдет в Эльбской филармонии в Гамбурге (Германия) в субботу, 2 декабря. Начало — в 20.00 по московскому времени.
Корзины жеребьевки финальной стадии
Корзина 1: Германия (хозяйка), Португалия, Франция, Испания, Бельгия, Англия
Корзина 2: Венгрия, Турция, Румыния, Дания, Албания, Австрия
Корзина 3: Нидерланды, Шотландия, Хорватия, Словения, Словакия, Чехия
Корзина 4: Италия, Сербия, Швейцария, победитель Пути A стыковых матчей, победитель Пути В стыковых матчей, победитель Пути С стыковых матчей
Обладатели трех последних путевок определяется по итогам стыковых матчей, которые пройдут в марте 2024-го.
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