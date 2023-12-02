Евро 2024: состав корзин жеребьевки финального турнира чемпионата Европы

Церемония жеребьевки финальной стадии чемпионата Европы по футболу-2024 пройдет в Эльбской филармонии в Гамбурге (Германия) в субботу, 2 декабря. Начало — в 20.00 по московскому времени.

Корзины жеребьевки финальной стадии

Корзина 1: Германия (хозяйка), Португалия, Франция, Испания, Бельгия, Англия

Корзина 2: Венгрия, Турция, Румыния, Дания, Албания, Австрия

Корзина 3: Нидерланды, Шотландия, Хорватия, Словения, Словакия, Чехия

Корзина 4: Италия, Сербия, Швейцария, победитель Пути A стыковых матчей, победитель Пути В стыковых матчей, победитель Пути С стыковых матчей

Обладатели трех последних путевок определяется по итогам стыковых матчей, которые пройдут в марте 2024-го.

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