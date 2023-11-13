Евро 2024: расписание матчей отбора в группе Бельгии и Австрии в ноябре 2023

В ноябре пройдет четыре матча отбора Евро 2024 в группе А, где играют Испания и Грузия

В ноябре 2023 года в группе F отборочного турнира чемпионата Европы 2024 года по футболу пройдет четыре матча.

«СЭ» публикует расписание и время начала игр группы F отбора Евро-2024 по московскому времени. В ней выступают: Австрия, Азербайджан, Бельгия, Швеция и Эстония.

Расписание матчей группы F отбора Евро-2024

16 ноября. 20:00. Эстония — Австрия

16 ноября. 20:00. Азербайджан — Швеция

19 ноября. 20:00. Бельгия — Азербайджан

19 ноября. 20:00. Швеция — Эстония

Победителем Евро-2020 стала сборная Италии. Национальная команда в финале турнира обыграла Англию в серии пенальти (1:1, 3-2).

Евро-2024 пройдет в Германии в 2024 году с 14 июня по 14 июля.

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