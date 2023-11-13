Евро 2024: расписание матчей отбора в группе Бельгии и Австрии в ноябре 2023
В ноябре пройдет четыре матча отбора Евро 2024 в группе А, где играют Испания и Грузия
В ноябре 2023 года в группе F отборочного турнира чемпионата Европы 2024 года по футболу пройдет четыре матча.
«СЭ» публикует расписание и время начала игр группы F отбора Евро-2024 по московскому времени. В ней выступают: Австрия, Азербайджан, Бельгия, Швеция и Эстония.
Расписание матчей группы F отбора Евро-2024
16 ноября. 20:00. Эстония — Австрия
16 ноября. 20:00. Азербайджан — Швеция
19 ноября. 20:00. Бельгия — Азербайджан
19 ноября. 20:00. Швеция — Эстония
Победителем Евро-2020 стала сборная Италии. Национальная команда в финале турнира обыграла Англию в серии пенальти (1:1, 3-2).
Евро-2024 пройдет в Германии в 2024 году с 14 июня по 14 июля.
Чемпионат Европы по футболу: календарь матчей, результаты игр и турнирные таблицы в актуальном виде доступны в разделах лиги на нашем сайте.
Новости