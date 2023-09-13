Даса — после победы над Белоруссией: «Теперь время переключиться на чемпионат России»

Капитан сборной Израиля Эли Даса прокомментировал победу над Белоруссией (1:0) в отборочном турнире чемпионата Европы.

«Мы одержали сложнейшую, волевую победу над сборной Белоруссии и продолжаем бороться за выход на чемпионат Европы со сборной Румынии, за 2-е место в нашей группе. Теперь время переключиться на чемпионат России и должным образом подготовиться к матчу с «Пари НН», — рассказал «СЭ» Дас.

30-летний израилитянин выступает за московское «Динамо». В пятницу, 15 сентября, бело-голубые сыграют дома с «Пари НН». Начало встречи в 19.00 по московскому времени.

(Эли Швидлер)