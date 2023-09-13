Гол Станчу принес Румынии победу над Косово

Сборная Румынии переиграла команду Косова в квалификации чемпионата Европы-2024 — 2:0. Матч прошел на национальном стадионе в Бухаресте.

Гости с конца первого тайма играли в меньшинстве, так как вторую желтую карточку получил форвард Ведат Мурики. Полузащитник Николае Станчу, который в начале второго тайма не реализовал пенальти, на 83-й минуте встречи открыл счет. На последних секундах матча нападающий Валентин Михэилэ удвоил преимущество румынов.

В первом тайме игра была прервана из-за болельщиков, вывесивших баннеры «Косово — это Сербия» и «Бессарабия — это Румыния».

Румыны поднялись на 2-е место (12 очков), а сборная Косова идет на 5-й строчке (4 очка).