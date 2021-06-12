Евро-2020: Левников оценит работу Тюрпена и его бригады
Национальный инструктор РФС, член судейского комитета РФС и экспертно-судейской комиссии Николай Левников сегодня будет работать на матче чемпионата Европы Уэльс — Швейцария.
На него возложены функции инспектора УЕФА — он оценит работу бригады француза Клемана Тюрпена. Помимо этого арбитра в нее вошли: ассистенты Николя Дано, Сириль Грингор (оба — Франция), резервный Срджан Йованович (Сербия), видеоарбитр Франсуа Летексье, видеоассистент 1 Жером Бризар, видеоассистент 2 Бенжамин Пажеc (все — Франция) и видеоассистент 3 Павел Гиль (Польша).
Матч Уэльс — Швейцария пройдет сегодня, 12 июня. Начало встречи — в 16.00 (мск)
(Александр Бобров)
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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