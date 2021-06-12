В центре выдачи паспортов болельщика на Невском проспекте в Санкт-Петербурге образовались огромные очереди, которые увеличиваются с каждой минутой.

Чтобы получить паспорт болельщика, без которого невозможно посещение матчей чемпионата Европы по футболу-2020, нужно отстоять около часа. Само получение занимает от 10 до 15 минут. При этом волонтеры подсказывают, что в ТЦ «Питерлэнд» на Приморском проспекте, где расположен второй городской FAN-ID центр, получить документ получится гораздо быстрее.

Сегодня, 12 июня, сборная России сыграет против Бельгии в Санкт-Петербурге. Начало встречи — в 22.00 (мск). Наша сборная играет в группе В с такими командами, как Дания и Финляндия.

(Александр Чурилин)