В Санкт-Петербурге огромные очереди за FAN-ID перед матчем Россия — Бельгия
В центре выдачи паспортов болельщика на Невском проспекте в Санкт-Петербурге образовались огромные очереди, которые увеличиваются с каждой минутой.
Чтобы получить паспорт болельщика, без которого невозможно посещение матчей чемпионата Европы по футболу-2020, нужно отстоять около часа. Само получение занимает от 10 до 15 минут. При этом волонтеры подсказывают, что в ТЦ «Питерлэнд» на Приморском проспекте, где расположен второй городской FAN-ID центр, получить документ получится гораздо быстрее.
Сегодня, 12 июня, сборная России сыграет против Бельгии в Санкт-Петербурге. Начало встречи — в 22.00 (мск). Наша сборная играет в группе В с такими командами, как Дания и Финляндия.
(Александр Чурилин)
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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