«Это уайлд кард?» Сборная России пошутила на тему логотипа Евро-2024

УЕФА провел в Берлине презентацию следующего чемпионата Европы по футболу, который пройдет в Германии в 2024 году.

Twitter сборной России шуточным постом отреагировал на эту новость.

«Это уайлд кард?» — говорится в сообщении.

На логотипе вокруг кубка Европы есть цвета российского триколора. Именно это и подметили в сборной России.

В турнире, который пройдет в десяти немецких городах, примут участие 24 сборные Жеребьевка отборочного турнира состоится в декабре 2022 года, финального этапа — в декабре 2023 года.