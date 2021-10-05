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«Это уайлд кард?» Сборная России пошутила на тему логотипа Евро-2024

23:00
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УЕФА провел в Берлине презентацию следующего чемпионата Европы по футболу, который пройдет в Германии в 2024 году.

Twitter сборной России шуточным постом отреагировал на эту новость.

«Это уайлд кард?» — говорится в сообщении.

На логотипе вокруг кубка Европы есть цвета российского триколора. Именно это и подметили в сборной России.

В турнире, который пройдет в десяти немецких городах, примут участие 24 сборные Жеребьевка отборочного турнира состоится в декабре 2022 года, финального этапа — в декабре 2023 года.

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Иван Шитик все материалы автора

Чемпионат Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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