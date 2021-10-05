УЕФА посчитал Крым частью Украины во время презентации нового логотипа Евро-2024
22:25
Прошла презентация бренда чемпионата Европы по футболу 2024 года, который пройдет в Германии.
Однако во время церемонии в видеопрезентацию закралась ошибка. УЕФА посчитал Крым частью Украины во время презентации нового логотипа Евро-2024.
Чемпионат Европы 2024 года пройдет с 14 июня по 14 июля. В групповом этапе турнира сыграют 24 сборные.
Жеребьевка отборочного турнира состоится в декабре 2022 года, а жеребьевка финального этапа — в декабре 2023 года.
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