Прошла презентация бренда чемпионата Европы по футболу 2024 года, который пройдет в Германии.

Однако во время церемонии в видеопрезентацию закралась ошибка. УЕФА посчитал Крым частью Украины во время презентации нового логотипа Евро-2024.

Чемпионат Европы 2024 года пройдет с 14 июня по 14 июля. В групповом этапе турнира сыграют 24 сборные.

Жеребьевка отборочного турнира состоится в декабре 2022 года, а жеребьевка финального этапа — в декабре 2023 года.