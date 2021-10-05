Футбол
Евро-2020
Новости
Таблицы Календарь Статистика Команды Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Лига наций. Плей-офф
Новости   //    Футбол   //    Чемпионат Европы

УЕФА посчитал Крым частью Украины во время презентации нового логотипа Евро-2024

22:25
Кадр презентации УЕФА.
Кадр презентации УЕФА.
Теги:

Прошла презентация бренда чемпионата Европы по футболу 2024 года, который пройдет в Германии.

Однако во время церемонии в видеопрезентацию закралась ошибка. УЕФА посчитал Крым частью Украины во время презентации нового логотипа Евро-2024.

Чемпионат Европы 2024 года пройдет с 14 июня по 14 июля. В групповом этапе турнира сыграют 24 сборные.

Жеребьевка отборочного турнира состоится в декабре 2022 года, а жеребьевка финального этапа — в декабре 2023 года.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Иван Шитик все материалы автора

Чемпионат Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

«Заканчивай карьеру, или мы всем расскажем, что ты — мужик». История испанской бегуньи
УЕФА провел презентацию логотипа Евро-2024
Ван Гал не вызвал Промеса в сборную Нидерландов из-за уголовного дела
«Бердыев сказал, что мы уже в «Спартаке». На нас и контракты были готовы». Вторая часть большого интервью тренера вратарей сборной Виталия Кафанова
«Она ее не любит!» Милохин за спиной Медведевой намекнул на их отношения с Загитовой
10
0