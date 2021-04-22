Экс-арбитр Хусаинов прокомментировал назначение Карасева на Евро-2020

Бывший российский судья Сергей Хусаинов прокомментировал «СЭ» новость о том, что Сергей Карасев утвержден судейским комитетом УЕФА в качестве арбитра юбилейного чемпионата Европы по футболу Евро-2020.

«Настоящих буйных мало, вот и нету молодцов. Чаще всего на соревнованиях такого ранга приглашаются арбитры ведущих футбольных лиг. Это аксиома — в Большом театре должны быть большие артисты. Прямой конкурент Карасева — Кирилл Левников. Безбородова по возрасту уже отодвинули. Левников семимильными шагами идет, не будем обсуждать, как: по мастерству, по хотению или по протекции кого-то. В достижении этой престижной цели один из кандидатов достойно проводит еврокубковый матч, второй же едет и садится на колено в надежде на то, в отличие от своего коллеги-конкурента, он покажет руководителям: «А я вот так вот еще умею», — сказал Хусаинов «СЭ».

Хусаинов отметил заявление УЕФА, в котором говорится об умениях работы на футбольном поле.

«Карасев, как минимум, одну игру отсудит. Дальше уже будет зависеть от того, как будет играть Россия. Будет сборная продвигаться, он вместе с ней. И Карасев этого достоин. С точки зрения арбитража, когда участвуют две страны, желательно, чтобы был максимально нейтральный и квалифицированный арбитр, а Карасев — самый нейтральный для европейских стран», — добавил Хусаинов.

В судейскую бригаду Карасева на Евро-2020 вошли Игорь Демешко и Максим Гаврилин.

(Екатерина Звенигородская)