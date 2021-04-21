Сергей Карасев вошел в список арбитров Евро-2020
Российский арбитр Сергей Карасев вошел в список судей, которые будут работать на Евро-2020, сообщает официальный сайт УЕФА.
В бригаде Карасева на турнире будут работать Игорь Демешко и Максим Гаврилин.
Помимо Карасева, в список главных арбитров, которые будут работать на Евро-2020, попали Феликс Брих, Даниэль Шиберт (оба — Германия), Джюнейт Чакыр (Турция), Карлос Дель Серро Гранде, Антониу Матеу Лаос (оба — Испания), Андреас Экберг (Швеция), Орель Гринфельд (Израиль), Овидиу Хацеган, Иштван Ковач (оба — Румыния), Бьорн Кайперс, Дэнни Маккелли (оба — Голландия), Майкл Оливер, Энтони Тэйлор (оба — Англия), Даниэле Орсато (Италия), Артур Соареш Диаш (Португалия), Клеман Тюрпен (Франция) и Славко Винчич (Словения).
Чемпионат Европы пройдет с 11 июня по 11 июля 2021 года.
Дополнительная информация:
https://www.uefa.com/insideuefa/mediaservices/mediareleases/news/0268-12182cf1475f-825d23faf300-1000--referee-teams-for-uefa-euro-2020-appointed/
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