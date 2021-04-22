В оргкомитете Евро рассказали, приедут ли в Россию иностранцы

Генеральный директор оргкомитета Евро-2020 в Санкт-Петербурге Алексей Сорокин во время мероприятия «50 дней до Евро» рассказал о подготовке города к турниру.

— К чемпионату Европы мы подходим с высокой степенью готовности, — отметил Сорокин. — На стадионе работают наши коллеги из УЕФА, ведутся работы по адаптации стадиона к чемпионату. Открываем музей, посвященный победе сборной СССР на чемпионате Европы в 1960 году. 22 и 23 мая в Санкт-Петербурге пройдет тур кубка Европы. Вся команда волонтеров почти без изменений осталась. Мы признательны им за приверженность проекту.

На сегодня у нас 50 процентов заполняемости трибун. При этом мы ведем диалог с властями — федеральными и Санкт-Петербурга. Над въездом иностранных болельщиков мы тоже работаем. Приоткрою карты: надеюсь, нас ожидают положительные новости. Вы прекрасно понимаете, что турнир организовывается в необычной обстановке, поэтому мы готовимся к различным сюрпризам. В пятницу пройдет исполком УЕФА, на котором все будет объявлено. Не забегаем вперед, ждем пятницы.

(Гоша Чернов)