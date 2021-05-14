Дзюба обратился к болельщикам сборной России перед чемпионатом Европы

Нападающий «Зенита» и сборной России Артем Дзюба обратился к болельщикам национальной команды перед чемпионатом Европы.

«Перед чемпионатом мира болельщики в нас совсем не верили. Сейчас мы просто надеемся, что нас будут поддерживать. Мы прекрасно понимаем, что мы не Франция и не Бельгия. Гордимся, что выступаем за Россию и будем биться с любыми соперники. Каждая игра будет от ножа», — сказал Дзюба в эфире клубного телевидения «Зенита».

Чемпионат Европы пройдет с 11 июня по 11 июля 2021 года. Сборная России сыграет в группе с Бельгией, Данией и Финляндией.