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Дзюба обратился к болельщикам сборной России перед чемпионатом Европы

14:59
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Нападающий «Зенита» и сборной России Артем Дзюба обратился к болельщикам национальной команды перед чемпионатом Европы.

«Перед чемпионатом мира болельщики в нас совсем не верили. Сейчас мы просто надеемся, что нас будут поддерживать. Мы прекрасно понимаем, что мы не Франция и не Бельгия. Гордимся, что выступаем за Россию и будем биться с любыми соперники. Каждая игра будет от ножа», — сказал Дзюба в эфире клубного телевидения «Зенита».

Чемпионат Европы пройдет с 11 июня по 11 июля 2021 года. Сборная России сыграет в группе с Бельгией, Данией и Финляндией.

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Материалы сюжета: Сборная России перед Евро-2020: состав и подготовка к чемпионату Европы, контрольные матчи с Польшей и Болгарией, новости и обзоры