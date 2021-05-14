Мартинес объявит состав сборной Бельгии на Евро 17 мая

Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес объявит состав на чемпионат Европы-2020 17 мая, сообщает Twitter команды.

В марте бельгийцы провели три матча отборочного турнира ЧМ-2022, в которых победили Уэльс (3:1) и Белоруссию (8:0), а также сыграли вничью с Чехией (1:1).

The boss announces our #EURO2020 squad on Monday! ? Download the RBFA APP to follow the livestream ? — Belgian Red Devils (@BelRedDevils) May 14, 2021

Чемпионат Европы пройдет с 11 июня по 11 июля 2021 года в 11 городах Европы. Бельгия сыграет в группе В с Данией, Финляндией и Россией.