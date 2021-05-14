Футбол
Евро-2020
Таблицы Календарь Статистика Новости Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Лига наций. Плей-офф
Новости   //    Футбол   //    Чемпионат Европы

Мартинес объявит состав сборной Бельгии на Евро 17 мая

13:31
Теги:

Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес объявит состав на чемпионат Европы-2020 17 мая, сообщает Twitter команды.

В марте бельгийцы провели три матча отборочного турнира ЧМ-2022, в которых победили Уэльс (3:1) и Белоруссию (8:0), а также сыграли вничью с Чехией (1:1).

Чемпионат Европы пройдет с 11 июня по 11 июля 2021 года в 11 городах Европы. Бельгия сыграет в группе В с Данией, Финляндией и Россией.

Чемпионат Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

Очередная трансферная бомба от «Трактора»: забрали ключевого игрока «Ак Барса»!
Олимпийская чемпионка Севастьянова опубликовала фото в откровенном белом платье
Жена Федуна в совете директоров «Спартака» — отличное событие для клуба. Объясняем почему
Барбашев и Костин сделали голевые передачи в победном матче «Сент-Луиса» против «Миннесоты»

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд