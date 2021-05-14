В Санкт-Петербурге считают, что приезд иностранцев на матчи Евро не скажется на эпидемиологической ситуации

Председатель городского комитета Санкт-Петербурга по здравоохранению Дмитрий Лисовец заявил, что приезд иностранных болельщиков на матчи чемпионата Европы не скажется на эпидемиологической ситуации в городе на фоне пандемии коронавируса.

«До чемпионата Европы еще достаточно много времени, Роспотребнадзор и другие надзорные органы ситуацию отслеживают. Понятно, что-то количество болельщиков, которое приедет в Санкт-Петербург, оно никак на эпидобстановку и на нагрузку системы здравоохранения не повлияет, потому что в любом случае это не больше, чем несколько десятков тысяч», — приводит ТАСС слова Лисовца.

Чемпионат Европы пройдет в 11 городах Европы с 11 июня по 11 июля. Санкт-Петербург примет семь матчей турнира: Россия (12 июня), Польша — Словакия (14 июня), Финляндия — Россия (16 июня), Швеция — Словакия (18 июня), Финляндия — Бельгия (21 июня), Швеция — Польша (23 июня), а также четвертьфинальный матч 2 июля.