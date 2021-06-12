Доннарумма стал самым молодым вратарем сборной Италии на Евро
В матче открытия чемпионата Европы сборная Италии обыграла Турцию со счетом 3:0.
Вратарь Джанлуиджи Доннарумма (22 года и 106 дней) стал самым молодым голкипером Италии на крупных международных турнирах, опередив Джорджо Гецци (23 года и 342 дня) и Джанлуиджи Буффона (24 года и 126 дней).
Доннарумма провел в составе сборной Италии 27 матчей, пропустив 11 мячей и 16 раз сыграв на ноль.
22 — Aged 22 years and 106 days, Gianluigi Donnarumma today becomes the youngest ever goalkeeper to play at a major tournament (World Cup & Euros) for Italy. Wonderkid.#EURO2020 pic.twitter.com/OLeuJzB0cP— OptaPaolo (@OptaPaolo) June 11, 2021
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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