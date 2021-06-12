Венгер назвал Канте уникальным и фантастическим игроком

Бывший главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер восхищается игрой полузащитника сборной Франции Н'Голо Канте. «Трехцветные» не проиграли ни одной из 27 последних встреч, когда Погба и Канте выходили в стартовом составе.

«Что мне сейчас нравится в Канте, так это его атакующий потенциал. В его игре изменилось то, что он ускоряется при перехвате мяча. Это уникально и фантастично», — цитирует GFFN Венгера.

15 июня сборная Франции сыграет с Германией в первом туре Евро-2020. Начало — в 22.00 (мск).