Футбол
Евро
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
Чемпионат Европы

Сегодня, 16:39

Дидье Дешам останется на посту главного тренера сборной Франции

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Дидье Дешам.
Фото Global Look Press

Президент Федерации футбола Франции (FFF) Филипп Диалло заявил, что главный тренер сборной Дидье Дешам продолжит работать с национальной командой после вылета с чемпионата Европы.

«Не вижу причин ставить под сомнение его контракт (действует до 2026 года — Прим «СЭ»). Результаты прошлых лет говорят за него, все цели были достигнуты. Дидье продолжит свою миссию. В ближайшие дни мы вместе все обсудим и более глубоко проанализируем, что упустили в этом полуфинале и как нам стать лучше», — приводит слова Диалло L'Equipe.

Во вторник, 9 июля, сборная Франции во вторник проиграла испанцам (1:2) в полуфинале Евро-2024. Дешам работает с национальной командой с 2012 года. Под его руководством коллектив выиграл ЧМ-2018 в России и Лигу Наций-2021.

Футболисты сборной Испании празднуют гол в&nbsp;ворота сборной Франции. Испания — в финале Евро! Шедевр Ямаля и волевая победа над Францией

Дидье Дешам
Евро-2024
Сборная Франции по футболу
1
0
Читайте также
Подруги футболистов сборной Англии прилетают на матчи Евро на джетах
Гакпо организовал религиозный кружок в сборной Нидерландов
Нидерланды – Англия: предматчевые расклады, прогнозы и история встреч
Чисто хоккейный гол Месси и чемпионский рывок №3. Что произошло в матче Аргентина – Канада на Кубке Америки
Захарова ответила на слова Пугачевой об ударе по больнице в Киеве
Антонов заявил о раскрытии агрессивной сущности НАТО во время саммита альянса
Популярное видео
Аргентина — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Уругвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Колумбия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Венесуэла — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Аргентина — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Бразилия — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки
Коста-Рика — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Боливия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
Ямайка — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки
Канада — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
Аргентина — Перу: видеообзор матча, Кубок Америки
Парагвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Панама — США: видеообзор матча, Кубок Америки
Венесуэла — Мексика: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Чили — Аргентина: видеообзор матча, Кубок Америки
Перу — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки
Бразилия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Материалы сюжета: Евро 2024, плей-офф: главные материалы — расписание и обзоры матчей
Саутгейту присвоят рыцарский титул в случае победы сборной Англии на Евро-2024
Мостовой: «Все равно, будет ли Англия или Нидерланды в финале, главное, что Испания уже там»
Такую Испанию остановит только фарт или гений. У Франции не оказалось ни того, ни другого
Булыкин: «Хотелось бы, чтобы голландцы остановили этот английский антифутбол»
«Проклятая» маска и политика в головах. Почему сборная Франции сдулась на Евро
Гакпо организовал религиозный кружок в сборной Нидерландов. Его посещает полкоманды
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Бывший тренер «Севильи» Капаррос уверен, что Испания выиграет Евро-2024

Гид по ЕВРО

Откройте глаза на свое будущее

Новости
RSS RSS
Все новости