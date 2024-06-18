Дешам вышел на второе место по числу побед среди тренеров европейских сборных
В матче первого тура Евро-2024 сборная Франции обыграла Австрию (1:0). Для главного тренера французов Дидье Дешама, занимающего свой пост с лета 2012 года, этот успех стал сотым во главе сборной.
55-летний специалист вышел на второе место по числу побед с европейскими командами, обогнав шведа Ларса Лагербека. Рекорд по-прежнему принадлежит Йоахиму Леву, под руководством которого сборная Германии выигрывала 124 раза.
На других континентах лучший результат удерживает Оскар Табарес — 106 побед со сборной Уругвая.
Лидеры по победам во главе европейских сборных
|
Тренер
|
Гражданство
|
Команды (годы)
|
Матчи
|
Победы
|
Йоахим Лев
|
Германия
|
Германия (2006-2021)
|
198
|
124
|
Дидье Дешам
|
Франция
|
Франция (2012-н.в.)
|
154
|
100
|
Ларс Лагербек
|
Швеция
|
Швеция (2000-2009), Исландия (2012-2016), Норвегия (2017-2020)
|
228
|
99
|
Фернанду Сантуш
|
Португалия
|
Греция (2010-2014), Португалия (2014-2022), Польша (2023)
|
164
|
96
|
Зепп Хербергер
|
Германия
|
Германия/ФРГ (1936-1942, 1950-1964)
|
162
|
92
|
Гельмут Шен
|
Германия
|
Саар (1952-1956), ФРГ (1964-1978)
|
154
|
90
|
Берти Фогтс
|
Германия
|
Германия (1990-1998), Шотландия (2002-2004), Азербайджан (2008-2014)
|
205
|
90
|
Висенте Дель Боске
|
Испания
|
Испания (2008-2016)
|
114
|
87
|
Мортен Ольсен
|
Дания
|
Дания (2000-2015)
|
166
|
80
|
Уолтер Уинтерботтом
|
Англия
|
Англия (1946-1962)
|
139
|
78
В следующем матче Франция 21 июня сыграет с Нидерландами, Австрия в этот же день встретится с Польшей.