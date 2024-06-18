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Дешам вышел на второе место по числу побед среди тренеров европейских сборных

Кирилл Бурдаков
Статистик
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Дидье Дешам.
Фото Reuters

В матче первого тура Евро-2024 сборная Франции обыграла Австрию (1:0). Для главного тренера французов Дидье Дешама, занимающего свой пост с лета 2012 года, этот успех стал сотым во главе сборной.

55-летний специалист вышел на второе место по числу побед с европейскими командами, обогнав шведа Ларса Лагербека. Рекорд по-прежнему принадлежит Йоахиму Леву, под руководством которого сборная Германии выигрывала 124 раза.

На других континентах лучший результат удерживает Оскар Табарес — 106 побед со сборной Уругвая.

Лидеры по победам во главе европейских сборных

Тренер

Гражданство

Команды (годы)

Матчи

Победы

Йоахим Лев

Германия

Германия (2006-2021)

198

124

Дидье Дешам

Франция

Франция (2012-н.в.)

154

100

Ларс Лагербек

Швеция

Швеция (2000-2009), Исландия (2012-2016), Норвегия (2017-2020)

228

99

Фернанду Сантуш

Португалия

Греция (2010-2014), Португалия (2014-2022), Польша (2023)

164

96

Зепп Хербергер

Германия

Германия/ФРГ (1936-1942, 1950-1964)

162

92

Гельмут Шен

Германия

Саар (1952-1956), ФРГ (1964-1978)

154

90

Берти Фогтс

Германия

Германия (1990-1998), Шотландия (2002-2004), Азербайджан (2008-2014)

205

90

Висенте Дель Боске

Испания

Испания (2008-2016)

114

87

Мортен Ольсен

Дания

Дания (2000-2015)

166

80

Уолтер Уинтерботтом

Англия

Англия (1946-1962)

139

78

В следующем матче Франция 21 июня сыграет с Нидерландами, Австрия в этот же день встретится с Польшей.

Футболисты сборной Франции празднуют гол в&nbsp;ворота Австрии. Спорный старт Франции на Евро: победили благодаря автоголу и, кажется, потеряли Мбаппе
Дидье Дешам
Футбол
Сборная Франции по футболу
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