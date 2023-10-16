Де ла Фуэнте: «Сборная Испании сильно выросла, у нее большое будущее»

Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте подвел итоги матча отборочного турнира Евро-2024 против Норвегии (1:0).

«Мы продолжим доверять тем футболистам, которые много играют. Это повод для радости, когда есть из чего выбирать. Мы очень рады, потому что команда сильно выросла и у нее большое будущее. Мы работали, чтобы добраться до этого момента. Я всегда говорю, что обучение происходит постоянно. Вы учитесь как на хорошем, так и на плохом. Нам есть куда совершенствоваться, поскольку требования и задачи растут с каждым днем», — приводит слова де ла Фуэнте официальный сайт УЕФА.

Из-за поражения от Испании Норвегия лишилась шансов на выход в финальную стадию Евро-2024. Норвежцам, набравшим 10 очков в группе A, осталось провести лишь один матч в квалификации — против Шотландии (19 ноября). Норвегия не сможет подняться выше третьей строчки — у лидирующей Испании 15 очков, у идущей на второй строчке Шотландии также 15 очков.

Испания досрочно обеспечила себе попадание на Евро-2024, Шотландия также вышла в финальную стадию турнира.