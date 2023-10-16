Сольбаккен — о поражении от сборной Испании: «Мы не смогли сыграть так, как хотели»

Главный тренер сборной Норвегии Ола Сольбаккен подвел итоги матча отборочного турнира Евро-2024 против Испании (0:1).

«Вы можете проиграть дома Испании, особенно когда они играют так, как сегодня. Они были очень хороши без мяча в прессинге. Мы не смогли сыграть так, как хотели», — приводит слова Сольбаккена официальный сайт УЕФА.

Из-за поражения от Испании Норвегия лишилась шансов на выход в финальную стадию Евро-2024. Норвежцам, набравшим 10 очков в группе A, осталось провести лишь один матч в квалификации — против Шотландии (19 ноября). Норвегия не сможет подняться выше третьей строчки — у лидирующей Испании 15 очков, у идущей на второй строчке Шотландии также 15 очков.

Испания досрочно обеспечила себе попадание на Евро-2024, Шотландия также вышла в финальную стадию турнира.