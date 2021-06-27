«Давайте добавим Карасева в санкционный лист». Голландские болельщики в ярости из-за решения российского арбитра
Российский арбитр Сергей Карасев принял решение показать красную карточку защитнику сборной Нидерландов Маттейсу де Лигту в матче 1/8 финала чемпионата Европы против чехов.
Де Лигт по ходу второго тайма сыграл рукой возле своей штрафной площади. Изначально Карасев показал защитнику желтую карточку, но после подсказки ВАР изменил свое решение.
Голландские болельщики не стеснялись в выражениях в адрес арбитра из России. Среди комментариев — призывы к Карасеву завершить судейскую карьеру, просьба к ФИФА не назначать рефери на игр в Нидерландах, а также предложение добавить его в санкционный список.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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