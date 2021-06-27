Джака рассказал, чего ждет от матча против Франции в 1/8 финала Евро-2020

Полузащитник сборной Швейцарии Гранит Джака рассказал, чего ждет от матча 1/8 финала Евро-2020 против Франции.

«Против такого соперника, как Франция, важную роль сыграет опыт, — приводит пресс-служба УЕФА слова Джаки. - Мы не очень хорошо стартовали в турнире, но затем прошли в плей-офф. Нам нужно приложить все усилия и сосредоточиться на своей игре.

Мы должны быть осторожны с французами, у них есть игроки мирового класса. Я знаю Погба и Канте по премьер-лиге. Я знаю, какими качествами они обладают. Погба — игрок, который может в одиночку может выиграть матч. Канте — футболист, который не только хорошо делает свою работу без мяча, но и без него. Но нам не нужно сосредотачиваться только на них. Нам нужно сыграть умно, быть тактически гибкими».

Также капитан сборной Швейцарии отметил, что команда понимает важность предстоящего матча, поэтому футболисты готовы максимально выложиться.

«Швейцария хочет пройти как можно дальше на турнире, эта команда готова писать историю. Завтра будет грандиозная ночь, для нас, для всей Швейцарии. Но мы сможем писать историю, только если выложимся на 120 процентов», - подытожил Джака.

Матч 1/8 финала чемпионата Европы между Швейцарией и Францией состоится в понедельник, 28 июня. Начало - в 22:00 по московскому времени.