Дасаев: «Пикфорд допустил ошибку в моменте с пропущенным голом в полуфинале Евро»

Серебряный призер чемпионата Европы 1988 года в составе сборной СССР, бывший вратарь «Спартака» Ринат Дасаев высказал мнение, что голкипер сборной Англии Джордан Пикфорд совершил ошибку в полуфинальном матче Евро-2020 против Дании (2:1 д. в.).

«Может быть, ошибся, потому что встал к дальней штанге. Нужно было немного сместиться, думаю, он выбрал ошибочную позицию. Если честно, игра Пикфорда на турнире не очень понравилась: англичане просто хорошо играли в обороне, у него было мало работы. Когда она появилась, случился такой гол, можно сказать, его ошибка», — цитирует ТАСС Дасаева.

27-летний Пикфорду выступает за «Эвертон». В минувшем сезоне чемпионата Англии он провел 31 матч, пропустив 39 голов и сыграв десять раз «на ноль». В составе сборной Англии голкипер принял участие в 37 играх, в которых пропустил 28 мячей и 19 раз сыграл «на ноль».

Сборная Англии сыграет в финале чемпионата Европы против Италии. Матч состоится в воскресенье, 11 июля, на стадионе «Уэмбли».