Футбол
Евро-2020
Новости
Таблицы Календарь Статистика Команды Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Лига наций. Плей-офф
Новости   //    Футбол   //    Чемпионат Европы

Дасаев: «Пикфорд допустил ошибку в моменте с пропущенным голом в полуфинале Евро»

12:11
Джордан Пикфорд пропускает гол в полуфинале Евро. Фото AFP
Джордан Пикфорд пропускает гол в полуфинале Евро. Фото AFP
Теги:

Серебряный призер чемпионата Европы 1988 года в составе сборной СССР, бывший вратарь «Спартака» Ринат Дасаев высказал мнение, что голкипер сборной Англии Джордан Пикфорд совершил ошибку в полуфинальном матче Евро-2020 против Дании (2:1 д. в.).

«Может быть, ошибся, потому что встал к дальней штанге. Нужно было немного сместиться, думаю, он выбрал ошибочную позицию. Если честно, игра Пикфорда на турнире не очень понравилась: англичане просто хорошо играли в обороне, у него было мало работы. Когда она появилась, случился такой гол, можно сказать, его ошибка», — цитирует ТАСС Дасаева.

27-летний Пикфорду выступает за «Эвертон». В минувшем сезоне чемпионата Англии он провел 31 матч, пропустив 39 голов и сыграв десять раз «на ноль». В составе сборной Англии голкипер принял участие в 37 играх, в которых пропустил 28 мячей и 19 раз сыграл «на ноль».

Сборная Англии сыграет в финале чемпионата Европы против Италии. Матч состоится в воскресенье, 11 июля, на стадионе «Уэмбли».

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/11853635

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Чемпионат Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Опрос

проголосовало: 3902
Все опросы
Кто выиграет финал Евро-2020 — Италия или Англия?
Голосовать Обсудить опрос

Читайте также

Главный скандал чемпионата Европы: Англию вывел в финал спорный пенальти
Daily Express: гол Дании в ворота Англии был забит не по правилам
Перед назначением пенальти в матче Англия — Дания на поле оказался второй мяч. Почему арбитр продолжил игру
Автоголы на Евро-2020 обошли Платини в списке лучших бомбардиров отдельных чемпионатов Европы
Силовые тренировки со штангой — разбираемся с экспертом
vs
1
Офсайд
Материалы сюжета: Евро 2020: плей-офф, сетка и пары, расписание и результаты матчей, главные новости и обзоры 26 июня — 11 июля