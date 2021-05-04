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Чорлука будет помощником главного тренера сборной Хорватии на Евро-2020

20:48
Ведран Чорлука. Фото Никита Успенский., «СЭ»
Ведран Чорлука. Фото Никита Успенский., «СЭ»
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Президент федерации футбола Хорватии Давор Шукер сообщил о том, что защитник «Локомотива» Ведран Чорлука войдет в штаб главного тренера сборной Хорватии Златко Далича на чемпионате Европы-2020.

«Ведран Чорлука провел выдающуюся карьеру в сборной Хорватии. Поэтому мы приняли решение, что Ведран будет ассистентом Златко Далича на предстоящем чемпионате Европы. Это наше совместное решение вместе со Златко.

Я очень счастлив, что Чорлука будет в команде. Уверен, что такой человек, как Ведран, сплотит коллектив и поможет молодым ребятам», — сказал Шукер Sport24.

Напомним, ранее тренерский штаб «шашечных» ради работы главным тренером ЦСКА покинул Ивица Олич.

Сам Чорлука объявил о том, что после завершения сезона покинет «Локо».

Дополнительная информация:

https://sport24.ru/news/football/2021-05-04-chorluka-budet-assistentom-glavnogo-trenera-sbornoy-khorvatii-dalicha-na-yevro-2020

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