Чорлука будет помощником главного тренера сборной Хорватии на Евро-2020
Президент федерации футбола Хорватии Давор Шукер сообщил о том, что защитник «Локомотива» Ведран Чорлука войдет в штаб главного тренера сборной Хорватии Златко Далича на чемпионате Европы-2020.
«Ведран Чорлука провел выдающуюся карьеру в сборной Хорватии. Поэтому мы приняли решение, что Ведран будет ассистентом Златко Далича на предстоящем чемпионате Европы. Это наше совместное решение вместе со Златко.
Я очень счастлив, что Чорлука будет в команде. Уверен, что такой человек, как Ведран, сплотит коллектив и поможет молодым ребятам», — сказал Шукер Sport24.
Напомним, ранее тренерский штаб «шашечных» ради работы главным тренером ЦСКА покинул Ивица Олич.
Сам Чорлука объявил о том, что после завершения сезона покинет «Локо».
Дополнительная информация:
https://sport24.ru/news/football/2021-05-04-chorluka-budet-assistentom-glavnogo-trenera-sbornoy-khorvatii-dalicha-na-yevro-2020
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