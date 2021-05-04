Чорлука будет помощником главного тренера сборной Хорватии на Евро-2020

Президент федерации футбола Хорватии Давор Шукер сообщил о том, что защитник «Локомотива» Ведран Чорлука войдет в штаб главного тренера сборной Хорватии Златко Далича на чемпионате Европы-2020.

«Ведран Чорлука провел выдающуюся карьеру в сборной Хорватии. Поэтому мы приняли решение, что Ведран будет ассистентом Златко Далича на предстоящем чемпионате Европы. Это наше совместное решение вместе со Златко.

Я очень счастлив, что Чорлука будет в команде. Уверен, что такой человек, как Ведран, сплотит коллектив и поможет молодым ребятам», — сказал Шукер Sport24.

Напомним, ранее тренерский штаб «шашечных» ради работы главным тренером ЦСКА покинул Ивица Олич.

Сам Чорлука объявил о том, что после завершения сезона покинет «Локо».