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УЕФА увеличил квоту для болельщиков на матч России и Дании на Евро-2020 в Копенгагене

19:19
Болельщики сборной Дании. Фото Instagram
Болельщики сборной Дании. Фото Instagram
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Матч России и Дании на Евро-2020, который пройдет в Копенгагене, смогут посетить 15 900 зрителей. Об увеличении квоты на играх в Копенгагене сообщил датский оргкомитет чемпионата Европы в Instagram.

Чемпионат Европы пройдет с 11 июня по 11 июля в 11 городах. Игры турнира примут Санкт-Петербург, Амстердам, Баку, Будапешт, Бухарест, Глазго, Копенгаген, Лондон, Рим, Мюнхен и Севилья. В Санкт-Петербурге состоятся шесть матчей группового этапа турнира и один четвертьфинал.

Сборная России на групповом этапе турнира сыграет с командами Бельгии (12 июня, Санкт-Петербург), Финляндии (16 июня, Санкт-Петербург) и Дании (21 июня, Копенгаген).

Чемпионат Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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