УЕФА увеличил квоту для болельщиков на матч России и Дании на Евро-2020 в Копенгагене

Матч России и Дании на Евро-2020, который пройдет в Копенгагене, смогут посетить 15 900 зрителей. Об увеличении квоты на играх в Копенгагене сообщил датский оргкомитет чемпионата Европы в Instagram.

Чемпионат Европы пройдет с 11 июня по 11 июля в 11 городах. Игры турнира примут Санкт-Петербург, Амстердам, Баку, Будапешт, Бухарест, Глазго, Копенгаген, Лондон, Рим, Мюнхен и Севилья. В Санкт-Петербурге состоятся шесть матчей группового этапа турнира и один четвертьфинал.

Сборная России на групповом этапе турнира сыграет с командами Бельгии (12 июня, Санкт-Петербург), Финляндии (16 июня, Санкт-Петербург) и Дании (21 июня, Копенгаген).