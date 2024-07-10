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Сегодня, 11:22

Дмитрий Черышев: «Хочу в финале Евро-2024 увидеть матч Испании с Нидерландами»

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Главный тренер «Шинника» Дмитрий Черышев в разговоре с «СЭ» прокомментировал победу сборной Испании над Францией (2:1) в матче 1/2 финала Евро-2024.

«Это был интересный матч, в котором было огромное количество моментов, как у ворот Испании, так и у Франции. Это, во-первых. Во-вторых, мяч в центре практически не находился. Мяч почти всегда был либо у одной штрафной, либо у другой. Это было очень приятно. Хочу в финале увидеть матч Испании с Нидерландами», — сказал Черышев «СЭ».

Второй финалист определится в матче Нидерланды — Англия, который состоится 10 июля. Финал Евро-2024 пройдет 14 июля на «Олимпийском» стадионе в Берлине.

Денис Сафронов

Евро-2024
Сборная Англии по футболу
Сборная Испании по футболу
Сборная Нидерландов по футболу
Сборная Франции по футболу
Дмитрий Черышев
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