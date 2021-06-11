Черчесов заявил, что сборная России готовится на максимуме к игре с Бельгией

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал о подготовке национальной команды к матчу с Бельгией.

— Что вы думаете о сборной Бельгии?

— Если брать арифметически, то с чемпионата мира у них осталось 18 игроков в составе. Это сыгранная команда. Все знают, что это за команда. Мы с ними проводили три матча, все интересные, зрелищные для болельщиков. Мы изучаем соперника, к завтрашней игре готовимся на максимуме, — сказал Черчесов.

Евро-2020 пройдет с 11 июня по 11 июля. Сборная России сыграет в группе B с Бельгией (12 июня, Санкт-Петербург), Финляндией (16 июня, Санкт-Петербург) и Данией (21 июня, Копенгаген).

Матч первого тура групповой стадии чемпионата Европы Бельгия — Россия состоится в субботу, 12 июня. Начало встречи — в 22.00 (мск).

(Гоша Чернов)