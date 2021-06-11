Форвард сборной России Артем Дзюба рассказал об ожиданиях от матча первого тура Евро-2020 с командой Бельгии. Также футболист прокомментировал возможное отсутствие полузащитника Кевина Де Брейне.

«Непонятно по Де Брейне. Везде пишут, что он играть не будет. Для Бельгии это будет большая потеря. Она играет в свой стиль. Недаром она на первом месте в рейтинге, никому не хотелось бы терять своих лидеров. Они как были фаворитами так и остались», — сказал Дзюба.

Сообщалось, что бельгиец пропустит игру с Россией из-за восстановления от травмы. Матч состоится 12 июня в Санкт-Петербурге. Начало — в 22.00 (мск).

(Гоша Чернов)