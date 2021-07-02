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Черчесов об атмосфере в раздевалке сборной: «Мы — не «Дом-2», чтобы все вам показывать»

12:59
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Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал о том, что капитан национальной команды Артем Дзюба мотивировал сборную так же, как капитан Венгрии Адам Солои.

«Мы — уже люди взрослые, я спокойно могу к этому относиться, но футболистам это бывает неприятно. 50 раз показали, как капитан сборной Венгрии поднимал на подвиги свою команду. Могу вам со всей ответственностью заявить, что перед первой игрой с Бельгией Дзюба делал то же самое. У каждого свой характер. Мы — не «Дом-2», чтобы все вам показывать. Артем делал то же самое, но он об этом не скажет. Вот, венгры показали, а мы не показываем. Это значит, что мы этого не делаем? Я-то видел, и перед матчем Дзюба что-то ребятам говорил в круге, и в раздевалке он говорил», — сказал на пресс-конференции Черчесов.

Во время Евро-2020 в сети появилось видео, в котором капитан венгерской команды, Адам Солои выступает с яркой мотивационной речью перед матчем, в котором решалось, смогут ли венгры выйти на турнир.

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Иван Торопцев все материалы автора

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