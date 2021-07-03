Черчесов побывал на матче команд ФНЛ
В субботу, 3 июля, главный тренер сборной России Станислав Черчесов посетил товарищеский матч между клубами ФНЛ «Олимп-Долгопрудный» и «СКА-Хабаровск» (1:1).
За спаррингом, состоявшимся на московском стадионе «Спартаковец» имени Н.П.Старостина, Черчесов наблюдал вместе с руководителем Департамента сборных команд-спортивным директором РФС Андреем Лексаковым, который также занимает должность заместителя председателя технического комитета футбольного союза.
Вечером в планах Черчесова просмотр и анализ четвертьфинальных встреч Евро-2020 Чехия — Дания (1:2) и Украина — Англия.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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