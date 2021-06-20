Черчесов ответил на похвалу от тренера сборной Дании

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов ответил, как отнесся к словам похвалы со стороны главного тренера сборной Дании.

— Тренер сборной Дании лестно отозвался о сборной России. Сказал, что напрасно ее недооценивают. То же самое повторили игроки. Как вы думаете, это психологический прием с их стороны или они так действительно думают?

— Я интервью не слышал, мне сложно сказать ,что имелось в виду. На большой турнир просто так еще никто не пробивался. Естественно, есть уважение, это нормальное явление. Так и мы с любым соперником. Это нормальный тренерский ответ. Мы настраиваемся на игру и не слушаем других тренеров и игроков.

Встреча сборных Дании и России состоится 21 июня на стадионе «Паркен» в Копенгагене. Начало игры — в 22.00 (мск).

Сборная России после двух туров набрала 3 очка и занимает второе место в таблице группы B. Датчане располагаются на последнем месте без набранных очков. Лидируют бельгийцы (6 очков), третьими идут финны (3).