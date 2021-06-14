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Евро-2020: расписание и результаты матчей 14 июня

08:05
Нападающий сборной Швеции Маркус Берг. Фото twitter.com/svenskfotboll
Нападающий сборной Швеции Маркус Берг. Фото twitter.com/svenskfotboll
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Сегодня, 14 июня, состоятся матчи группового турнира чемпионата Европы по футболу-2020.

Полное расписание матчей чемпионата Европы — по ссылке

14 июня, понедельник

Группа D
Шотландия — Чехия
Глазго. Стадион «Хэмпден Парк». 16.00 (Матч ТВ — 15.30).

Шотландия — Чехия

Группа Е
Польша — Словакия
Санкт-Петербург. Стадион «Санкт-Петербург». 19.00 (Матч ТВ — 18.30).

Польша — Словакия

Испания — Швеция
Севилья. Олимпийский стадион. 22.00 (Первый — 21.45).

Испания — Швеция

Все трансляции матчей Евро-2020: какой канал покажет матчи сборной России, где смотреть все игры турнира

Чемпионат Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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Сергей Ревенко все материалы автора
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