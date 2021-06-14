Евро-2020: расписание и результаты матчей 14 июня
08:05
Сегодня, 14 июня, состоятся матчи группового турнира чемпионата Европы по футболу-2020.
Полное расписание матчей чемпионата Европы — по ссылке
14 июня, понедельник
Группа D
Шотландия — Чехия
Глазго. Стадион «Хэмпден Парк». 16.00 (Матч ТВ — 15.30).
Группа Е
Польша — Словакия
Санкт-Петербург. Стадион «Санкт-Петербург». 19.00 (Матч ТВ — 18.30).
Испания — Швеция
Севилья. Олимпийский стадион. 22.00 (Первый — 21.45).
Все трансляции матчей Евро-2020: какой канал покажет матчи сборной России, где смотреть все игры турнира
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Материалы сюжета: Евро 2020: старт чемпионата Европы, игра Россия — Бельгия 12 июня 2021 и другие матчи
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