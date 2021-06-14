Сборная Испании установила рекорд Евро по количеству передач в первом тайме

Сборная Испании в матче Евро-2020 со Швецией установила рекорд чемпионатов Европы по количеству передач за первый тайм.

Как сообщает Opta, в первой половине игры испанцы сделал 419 передач. Это лучший показатель с Евро-1980, когда начали вести статистику.

По ходу второго тайма счет в матче равный — 0:0.