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Сборная Испании установила рекорд Евро по количеству передач в первом тайме

14 июня 2021, 23:39
Испания — Швеция. Фото Twitter
Испания — Швеция. Фото Twitter
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Сборная Испании в матче Евро-2020 со Швецией установила рекорд чемпионатов Европы по количеству передач за первый тайм.

Как сообщает Opta, в первой половине игры испанцы сделал 419 передач. Это лучший показатель с Евро-1980, когда начали вести статистику.

По ходу второго тайма счет в матче равный — 0:0.

Испания — Швеция

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